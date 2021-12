Saldo orçamental registou um excedente de 3,5% do Produto Interno Bruto no 3.º trimestre do ano, anunciou o Instituto Nacional de Estatística.

INE: Portugal com excedente de 3,5% do PIB no 3.º trimestre

O saldo orçamental registou um excedente de 3,5% do Produto Interno Bruto no 3.º trimestre do ano, o que compara com um défice de 4,2% no período homólogo, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).





"Tomando como referência valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP [Administrações Públicas] no 3.º trimestre de 2021 atingiu o valor positivo de 1.904,1 milhões de euros, correspondentes a 3,5% do PIB, o que compara com -4,2% no período homólogo", pode ler-se nas Contas Nacionais Trimestrais Por Setor Institucional divulgadas hoje pelo INE.Já tendo em conta o ano terminado no 3.º trimestre, o INE indica que o défice diminuiu 2,0 pontos percentuais, para 3,9% do PIB.A previsão do Governo aponta para um défice orçamental de 4,3% do PIB em 2021.