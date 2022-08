Incêndios: Dois bombeiros feridos em despiste de autotanque na Covilhã

Dois bombeiros ficaram terça-feira feridos na sequência de um acidente rodoviário perto de Sarzedo, Covilhã, no distrito de Castelo Branco, confirmou à agência Lusa a Proteção Civil.







Nuno André Ferreira / LUSA

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC), tratou-se de um acidente com um "veículo tanque" de combate incêndios, sem especificar o estado das vítimas e a que corporação de bombeiros pertence a viatura.Devido ao incêndio que está a deflagrar na Serra da Estrela, as localidades de Sarzedo, Orjais e Vale Formoso tiveram que ser evacuadas.Pelas 18:45, encontravam-se 11 operacionais, apoiados por quatro veículos, no local do acidente.