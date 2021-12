Incêndio no São João causa um morto e 4 feridos graves

O incêndio que deflagrou hoje no Hospital de São João, no Porto, causou um morto e quatro feridos graves, estando cinco profissionais a ser assistidos na urgência, anunciou o Centro Hospitalar, que vai abrir um processo de averiguações.







Em comunicado, o Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ) explicou que o incêndio, de "elevada complexidade", foi dado como extinto às 19h00, "continuando neste momento em manobras de rescaldo"."As causas do incêndio estão a ser apuradas e será aberto um processo de averiguações interno", acrescentou o comunicado, segundo o qual "o plano de incêndio do hospital e o plano de emergência interno foram prontamente ativados, possibilitando a deslocação dos doentes e dos profissionais, bem como o combate ao incêndio pelas equipas internas e pelas corporações de bombeiros".De acordo com o mesmo texto, o hospital está a "prestar informação e apoio psicológico às famílias das vítimas e aos profissionais", tendo apresentado "os mais sentidos pêsames à família da vítima mortal".O incêndio atingiu, pelas 17:40 de hoje, o piso 9 do Hospital de São João, onde se encontra o serviço de Pneumologia, e obrigou à retirada de doentes do local.Às 19:50, o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicava que estavam no local 21 operacionais com sete viaturas e que a ocorrência estava em fase de conclusão.