Incêndio destrói bar na praia do Ouro em Sesimbra

Um bar na praia do Ouro, em Sesimbra, no distrito de Setúbal, ficou esta segunda-feira totalmente destruído na sequência de um incêndio que não causou vítimas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).





Tópicos Ouro Setúbal Sesimbra CDOS incêndio

O alerta para o incêndio no bar, situado na praia do Ouro, freguesia do Castelo, em Sesimbra, foi dado às 03:53."O incêndio foi dado como dominado às 04:43 e já está extinto. Os trabalhos foram dados como concluídos", disse a fonte do CDOS de Setúbal.No local estiveram 23 operacionais, elementos dos Bombeiros de Sesimbra, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia Marítima, apoiados por oito veículos.