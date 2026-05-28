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Homem que tentou matar jornalista iraniano-americana condenado a 10 anos de prisão

Lusa 07:44
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Detido em novembro de 2024, Jonathan Loadholt, de 37 anos, declarou-se culpado de tentativa de assédio e branqueamento de capitais, como parte de um grupo.

Um homem foi esta quinta-feira condenado a 10 anos de prisão, em Nova Iorque, pelo seu envolvimento num plano para assassinar Masih Alinejad, jornalista norte-americana conhecida pelas duras crítica às autoridades do seu país de origem, o Irão.

Jornalista iraniano-americana Masih Alinejad
Jornalista iraniano-americana Masih Alinejad AP

"Teerão tentou assassinar uma jornalista norte-americana nos Estados Unidos simplesmente porque ela tinha exposto alguns dos muitos abusos daquele regime", sublinhou o procurador-geral adjunto para a Segurança Nacional, John Eisenberg, citado num comunicado.

Detido em novembro de 2024, Jonathan Loadholt, de 37 anos, declarou-se culpado de tentativa de assédio e branqueamento de capitais, como parte de um grupo.

Loadholt e outro homem, Carlisle Rivera, foram acusados de aceitar 100 mil dólares para encontrar, vigiar e matar Masih Alinejad.

O seu cúmplice foi condenado no final de janeiro a 15 anos de prisão, depois de se ter declarado culpado de planear o homicídio mediante pagamento.

Farhad Shakeri, um afegão residente no Irão acusado de os recrutar para a Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico da República Islâmica, continua em fuga.

Masih Alinejad, de 49 anos, foi alvo de outra tentativa de assassínio, frustrada por pouco, no verão de 2022, e de planos de rapto anteriores.

Após deixar o Irão em 2009, ganhou destaque em 2014 ao lançar o movimento "MyStealthyFreedom" nas redes sociais, incentivando as mulheres iranianas a protestar contra o uso obrigatório do ‘hijab’, o véu islâmico.

A sua conta na rede Instagram tem quase nove milhões de seguidores.

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