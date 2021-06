Governo sobre Novo Banco: "Esperemos que não haja mais chamadas de capital"

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, disse esta quarta-feira esperar que "não haja mais chamadas de capital" do Novo Banco, defendendo que a gestão da instituição se deve focar em manter os resultados positivos do primeiro trimestre.







REUTERS/Pedro Nunes

Durante a audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, a deputada do BE Mariana Mortágua perguntou a João Leão se "o Novo Banco vai executar a garantia de 3.900 milhões de euros"."Nós esperemos sinceramente que não, que não haja mais chamadas de capital. O próprio Banco de Portugal criou essa expectativa de que não houvesse mais chamadas de capital", respondeu.O ministro de Estado e das Finanças fez questão de recordar que o Novo Banco, no primeiro trimestre, teve "resultados positivos"."Esperemos que a gestão do Novo Banco se foque em manter esses resultados positivos e esperemos que não haja mais chamadas de capital", avisou.