GNR deteve em quatro horas 66 condutores embriagados nas vias de acesso a Lisboa

A ação decorreu na Ponte Vasco da Gama (Alcochete), na Autoestrada n.º 1 (A1) - Alverca, na A2 - Seixal, na A5 - Oeiras, na A8 - Loures, e no Itinerário Complementar n.º 20 (IC20) - Almada, nos distritos de Setúbal e Lisboa.

A GNR deteve este domingo nas vias rápidas de acesso a Lisboa, em quatro horas, 66 pessoas por conduzirem embriagadas, mais do que numa ação similar realizada em 2025 a propósito dos Santos Populares da capital.



Duarte Roriz/Correio da Manhã

Segundo a GNR, entre as 04h00 e as 08h00 de hoje, foram controlados 2.989 condutores no âmbito de uma "ação especial de fiscalização rodoviária" relacionada com as festas dos Santos Populares de Lisboa, tendo 264 apresentado excesso de álcool no sangue.

Destes, 66 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, o que constitui a prática do crime de condução em estado de embriaguez.

A ação decorreu na Ponte Vasco da Gama (Alcochete), na Autoestrada n.º 1 (A1) - Alverca, na A2 - Seixal, na A5 - Oeiras, na A8 - Loures, e no Itinerário Complementar n.º 20 (IC20) - Almada, nos distritos de Setúbal e Lisboa.

Em 13 de junho de 2025, 47 pessoas tinham sido detidas por conduzirem embriagadas numa operação realizada nas mesmas vias rápidas entre as 03h00 e as 07h00, com a qual fonte da GNR disse à Lusa que a ação que decorreu hoje de manhã é comparável.

Na altura, foram controlados 2.598 condutores, segundo o comunicado então divulgado pela força policial.

"A condução sob efeito do álcool afeta significativamente a capacidade de perceção, avaliação do risco, tempo de reação e controlo do veículo, constituindo um dos fatores mais frequentemente associados aos acidentes rodoviários mais graves", alertou hoje a GNR.

Na operação realizada este ano, foram ainda detidas mais sete pessoas por conduzirem sem habilitação legal e cinco por outros ilícitos, entre as quais um homem de 36 anos "sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu" para cumprir pena por tráfico de droga.

"Foram ainda elaborados 236 autos de notícia por contraordenações rodoviárias", acrescentou a GNR.

No total, foram mobilizados 164 militares para esta operação, coordenada pela Unidade Nacional de Trânsito.