França desaconselha viagens a Portugal e Espanha e admite reforço de medidas

O secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus desaconselhou hoje as viagens a Portugal e Espanha, admitindo o reforço de medidas.







Quem viaja tem de apresentar teste negativo à covid-19.

A situação nos países ibéricos é "particularmente preocupante", afirmou Clement Beaune, acrescentando que "nos próximos dias poderá haver um reforço das medidas" no âmbito das viagens.Este conselho surge na sequência do aumento de casos, mais concretamente com a variante mais contagiosa Delta.Em entrevista ao canal de televisão France 2, Clement Beaune disse ainda que para "aqueles que ainda não reservaram as suas férias, evitem" Portugal e Espanha, especialmente a região da Catalunha."É melhor ficar em França, ou ir para outros países", disse.Portugal registou na quarta-feira oito mortes atribuídas à covid-19, o número mais elevado desde 14 de abril, 3.285 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, e uma diminuição nos internamentos, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).O número de novos casos é também o mais elevado desde 11 de fevereiro, dia em que o país notificou 3.480 casos.Já Espanha registou 17.384 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.