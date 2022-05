Explosão em pedreira de Viseu provoca dois feridos graves

"Terá sido um rebentamento com explosivos numa pedreira", em Barbeita, Rio de Loba, informa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

04 de maio Débora Calheiros com Leonor Riso

Uma explosão numa pedreira, em Viseu, provocou hoje dois feridos com gravidade, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.





De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o alerta para o incidente ocorreu às 9h07."Terá sido um rebentamento com explosivos numa pedreira", em Barbeita, Rio de Loba, Viseu.Ao local, de acordo com a mesma fonte, deslocaram-se 21 operacionais e oito viaturas.