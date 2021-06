Euro2020: UEFA rejeita iluminação arco-íris no estádio de Munique

A UEFA rejeitou hoje o projeto da cidade de Munique para iluminar o estádio com as cores do arco-íris no jogo entre Alemanha e Hungria, na quarta-feira, para o Euro2020 de futebol, por protestar contra uma lei húngara.







"Pelos seus estatutos, a UEFA é uma organização política e religiosamente neutra", reiterou o organismo que rege o futebol europeu, em comunicado.O município presidido por Dieter Reiter pretendia iluminar a Allianz Arena com as cores do arco-íris, símbolo associado à comunidade LGBT, no embate entre alemães e húngaros, para a terceira jornada do Grupo F, que integra também a seleção portuguesa, e hastear bandeiras multicoloridas no recinto.A iniciativa visava manifestar apoio à comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) na Hungria, Estado-membro da União Europeia que aprovou recentemente uma lei que proíbe a divulgação de conteúdos sobre orientação sexual a menores de 18 anos."Dado o contexto político deste pedido -- uma mensagem que visa uma decisão tomada pelo parlamento nacional húngaro --, a UEFA deve recusá-lo", rematou o organismo presidido pelo esloveno Aleksander Ceferin.A UEFA diz acreditar que "a discriminação só pode ser combatida em estreita colaboração com os outros", propondo que a cidade bávara ilumine o estádio com estas cores no dia 28 de junho, dia da parada do Christopher Street Day (CSD), ou entre 03 e 08 de julho, na semana da CSD em Munique.