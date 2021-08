Demissão terá a ver com "esta sucessão de eventos que culminaram com os encerramentos da urgência".

Diretor do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Setúbal demite-se

O diretor do serviço de Obstetrícia do Hospital de Setúbal, Pinto de Almeida, demitiu-se esta sexta-feira do cargo devido à falta de profissionais que obrigou ao encerramento da urgência esta semana, revelou a Ordem dos Médicos.





Em declarações à agência Lusa, o presidente da região sul da Ordem dos Médicos, Valentim Lourenço, disse ter tido conhecimento hoje de que o diretor do serviço de Obstetrícia do Hospital de Setúbal havia colocado o lugar à disposição.Apesar de não conhecer a carta de demissão, Valentim Lourenço adiantou que os motivos que levaram Pinto de Almeida a deixar o cargo "têm a ver com esta sucessão de eventos que culminaram com os encerramentos da urgência".De acordo com o presidente da região sul da Ordem dos Médicos, há uma "incapacidade de gerir uma urgência que tem que encerrar, que não tem pessoal suficiente".