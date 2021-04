Descarrilamento fez 41 mortos em Taiwan

O descarrilamento de um comboio no leste de Taiwan causou esta sexta-feira pelo menos 41 mortos e dezenas de feridos, segundo um novo balanço dos serviços de emergência.







FACEBOOK @HUALIENFASTNEWS via REUTERS

"Quarenta e uma pessoas morreram, duas ainda estão presas nas carruagens e 66 foram transportadas para o hospital", segundo o comunicado da Agência Nacional de Combate a Incêndios de Taiwan, citado pela agência noticiosa France-Presse.Um balanço anterior dava conta de 36 mortos e dezenas de feridos após o descarrilamento do comboio perto da cidade de Hualien, em Taiwan.O comboio circulava pelo túnel de Daqingshui, com cerca de 350 passageiros a bordo, quando ocorreu o acidente, às 09:28, hora local (01h28 em Lisboa), segundo a agência de notícias oficial Central News Agency (CNA).Segundo a Administração Ferroviária de Taiwan, o comboio descarrilou à entrada do túnel, quando colidiu com um veículo de manutenção estacionado junto aos carris.Em resultado, várias carruagens embateram contra as paredes do túnel.A administração ferroviária de Taiwan informou que o serviço na rota oriental da ilha deverá ser retomado por volta das 18:00, hora local (10h00 em Lisboa).O comboio sinistrado tinha deixado Shulin, em Nova Taipé, e dirigia-se para a cidade de Taitung, no sudeste da ilha.