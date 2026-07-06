DECO diz que cancelamento de concerto dos Megadeth dá direito a reembolso do bilhete

O concerto dos Megadeth, previsto para as 20h50 de domingo, foi cancelado 25 minutos depois da hora marcada para começar.

A DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor esclareceu hoje que o cancelamento do concerto dos Megadeth, no domingo, no festival Evil Live em Lisboa, "dá direito ao reembolso do bilhete".



Dave Mustaine dos Megadeth Amy Harris/Invision/AP

"Independentemente das razões que possam ter levado ao cancelamento, a não realização do concerto dá direito ao reembolso do bilhete", refere a DECO, num comunicado hoje divulgado.

A associação lembra que o promotor do espetáculo "está obrigado a restituir o preço dos bilhetes quando: o mesmo não se realize na data, hora ou local previstos; ocorra uma substituição do programa ou de artistas principais; haja uma interrupção do espetáculo".

O festival Evil Live aconteceu no domingo, na MEO Arena, em Lisboa, numa edição "concentrada" num só dia que contava com Marilyn Manson, Megadeth, Mastodon e Converge, em destaque.

De acordo com a Blitz, o concerto dos Megadeth, previsto para as 20:50 de domingo, foi cancelado cerca de 25 minutos depois da hora marcada para começar.

A publicação relata que a promotora do festival informou o público que o concerto seguinte, de Marilyn Manson, marcado para as 22:45, seria antecipado.

As versões da banda e da promotora quanto às razões do cancelamento são contraditórias.

Os Megadeth, numa publicação partilhada nas redes sociais no domingo à noite, apontam problemas técnicos.

"Devido a questões técnicas, que escapam ao nosso controlo, estamos tristes e frustrados por partilhar que não poderemos atuar hoje em Lisboa. Nunca queremos desiludir-vos. E estamos tão desapontados como vocês em relação a esta situação. Ansiamos por voltar para vos dar o espetáculo que merecem", lê-se na publicação, partilhada pelas 23:00 de domingo.

Já a promotora Prime Artists, que organiza o festival, garante ter feito tudo para ultrapassar eventuais questões técnicas.

"Ao longo de todo o dia, a organização assegurou o cumprimento de todas as condições previstas para a realização da atuação e manteve total disponibilidade para colaborar com todas as equipas envolvidas, desenvolvendo todos os esforços no sentido de encontrar uma solução que permitisse a realização do concerto", refere a promotora, numa publicação partilhada pelas 13:00 de hoje nas contas do festival nas redes sociais.

De acordo com Prime Artists, "apesar dessas diligências, os representantes da banda mantiveram a decisão de cancelar a atuação".

"A Prime Artists lamenta profundamente esta situação e o impacto causado junto do público, que aguardava este espetáculo, agradecendo a compreensão demonstrada por todos os presentes", lê-se ainda na publicação.

Os norte-americanos Megadeth estão naquela que é anunciada como a digressão de despedida dos palcos, na sequência do disco que editaram e que também será o ponto final da banda de Dave Mustaine.

A DECO, no comunicado hoje divulgado, lembra que tem defendido "a clarificação da legislação aplicável aos festivais e outros multi-eventos, de forma a eliminar dúvidas na interpretação da lei e a assegurar que os consumidores não perdem direitos neste tipo de espetáculos".

"Neste caso, sendo inclusivamente os Megadeth anunciados como um dos principais cabeças de cartaz do festival, para a DECO, a sua ausência dá lugar ao reembolso do bilhete, sobretudo porque a não realização do espetáculo não se deve a uma situação de força maior", justifica a associação de defesa do consumidor.