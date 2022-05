Criança espanhola desaparecida no Rio Minho foi hoje encontrada morta

A criança espanhola desaparecida desde sábado no Rio Minho foi encontrada morta esta tarde a 500 metros da Praia Fluvial de Arbo (Espanha), disse à Lusa o comandante da Capitania do porto de Caminha.





Em declarações à agência Lusa, o comandante do Comando da Capitania do porto de Caminha, Pedro Santos Jorge, afirmou que o corpo do menino de 10 anos de idade foi encontrado esta tarde, cerca das 15:00, a "500 metros a jusante da Praia Fluvial de Arbo, do lado espanhol"."[O corpo] estava na margem espanhola", acrescentou.As buscas para encontrar a criança desaparecida no sábado no rio Minho, na zona de Melgaço, distrito de Viana do Castelo, tinham sido retomadas hoje de manhã.O alerta do desaparecimento por elementos de uma família espanhola na Praia fluvial de Arbo, do lado espanhol, foi dado no sábado e as buscas foram realizadas com a intervenção da Polícia Marítima de Caminha, bem como com o apoio de elementos dos Bombeiros de Melgaço e de vários meios espanhóis.Segundo a edição 'online' de hoje no jornal La Voz de Galicia, a ocorrência aconteceu cerca das 19:00 (18:00 em Portugal), quando "a criança de 10 anos perdeu uma sandália e entrou na água para buscá-la pela mão do progenitor. A forte corrente arrastou-os".Junto a eles, na praia fluvial, estava a mãe e outra criança, uma menina de 8 anos. A família é de Vigo, acrescenta o jornal La Voz de Galicia.O pai, de 42 anos de idade, ainda foi retirado com vida, mas acabou por não resistir, avança o jornal La Voz de Galicia.