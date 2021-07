Covid-19: Vacinação em "casa aberta" para maiores de 45 anos a partir de sábado

As pessoas com 45 ou mais anos sem agendamento da vacinação podem dirigir-se, a partir de sábado, aos centros "casa aberta" para receberem a primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciou hoje a `task force´.







Vacinação Covid

"A partir de 3 de julho, a modalidade "casa aberta" fica disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes não estejam agendados, com idade igual ou superior a 45 anos e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses", adiantou a estrutura que coordena a logística da vacinação em comunicado.A `task force´ liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo adiantou ainda que, para se ser vacinado nesta modalidade, os utentes devem dirigir-se ao centro de vacinação covid correspondente ao centro de saúde onde estão inscritos, nos horários específicos para este tipo de vacinação que podem ser consultados no portal da internet do Ministério da Saúde."A modalidade "casa aberta" permite assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação", referiu a mesma fonte.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 17.108 pessoas e foram confirmados 884.442 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.