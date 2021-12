Covid-19: Mais de 7.000 voos cancelados em todo o mundo no fim de semana de Natal

Mais de 7.000 voos foram cancelados, em todo o mundo, no fim de semana de Natal, face à propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2, Ómicron, segundo dados do 'site' FlightAware.







Getty Images

Só este domingo contabilizaram-se 2.000 cancelamentos de voos, 570 dos quais dizem respeito a viagens internacionais ou internas nos EUA.No sábado, segundo a mesma página 'online', já tinham sido cancelados quase 2.800 voos, e 970 dos quais dizem respeito a viagens com origem ou destino nos EUA, enquanto na sexta-feira verificaram-se 2.400 cancelamentos e 11.000 atrasos.Companhias como a Lufthansa, Delta e United Airlines cancelaram vários voos após os seus pilotos, comissários de bordo e outros funcionários terem estado expostos ao novo coronavírus.Os dados da FlightAware revelam que a United Airlines cancelou 439 voos, entre sexta e sábado, 10% do total programado."O pico de infetados com a Ómicron em todo o país, durante esta semana, teve um impacto direto nas nossas tripulações", apontou, no sábado, a United Airlines, citada pela Agência France Presse (AFP).A Delta Airlines, por sua vez, cancelou 470 voos, entre sexta-feira e sábado.Pelo menos, uma dezena de voos da Alaska Airlines também foram cancelados, no período em causa, após os funcionários terem estado "potencialmente expostos ao vírus".A Lusa contactou a TAP para saber quantos voos já foram cancelados, mas não obteve resposta.No entanto, segundo os dados disponíveis no 'site' da ANA, no que se refere ao Aeroporto de Lisboa, contabilizam-se este domingo nove voos cancelados nas chegadas, oito da TAP e um da Orbest, e 11 nas partidas, todos da transportadora aérea portuguesa.Por sua vez, no sábado já tinham sido registados nove voos cancelados nas partidas do Aeroporto Humberto Delgado, sete dos quais da TAP, e 10 nas chegadas, oito da TAP.Na sexta-feira, tinham-se verificado nove voos cancelados nas chegadas e 10 nas partidas.Desde total, 17 pertenciam à TAP e os restantes à Transavia.No que diz respeito ao Aeroporto do Porto, somaram-se este domingo dois voos cancelados nas chegadas e dois nas partidas, envolvendo as companhias TAP e Wizz Air Hungary.Neste aeroporto totalizaram-se, na sexta-feira, cinco voos cancelados nas chegadas e dois nas partidas, enquanto no sábado verificaram-se mais três cancelados nas chegadas e dois nas partidas.No que concerne a este aeroporto, a maioria dos voos cancelados, entre sexta e sábado, pertenciam à companhia Wizz Air, seguida pela TAP.Segundo os dados disponíveis do 'site' da ANA, não foram registados cancelamentos no Aeroporto de Faro, entre sexta-feira e sábado.Já este domingo não se verificaram, novamente, cancelamentos nas chegadas, mas houve um cancelamento da TAP nas partidas.