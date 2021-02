Covid-19: GNR acabou com festa ilegal com 30 pessoas em Sesimbra

A GNR identificou cerca de 30 pessoas quando participavam, hoje de madrugada, sem máscara ou distanciamento social, numa festa ilegal em Fetais, no concelho de Sesimbra e distrito de Setúbal, anunciou esta autoridade.







O alerta para o evento ilegal partiu de uma denúncia e, no local, os militares verificaram que, "além de se tratar de um evento não autorizado, os participantes não faziam o uso da máscara, nem garantiam o distanciamento social", destacou a GNR, num comunicado.De acordo com a mesma fonte, foram identificadas cerca de 30 pessoas, com idades compreendidas entre os 17 e os 45 anos, que foram depois "encaminhadas para os seus respetivos domicílios".Aos participantes identificados, a GNR levantou autos de contraordenação por "incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário e inobservância das regras de realização de eventos".A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 14.557 pessoas dos 770.502 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.