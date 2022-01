Cirurgia ao líder do PCP costuma ter pós-operatório de três a quatro dias

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A intervenção cirúrgica a que Jerónimo de Sousa vai ser submetido costuma ser simples e com um pós-operatório benigno de três ou quatro dias, disse hoje à agência Lusa o cirurgião vascular Manuel Fonseca.







MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Apesar de desconhecer o processo clínico de Jerónimo de Sousa, o especialista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) considera que não é aconselhável que, após a alta hospitalar, o líder do PCP "retome toda a atividade de uma vez só"."A alta hospitalar costuma acontecer três ou quatro dias após a cirurgia e depois é necessário mais uma ou duas semanas de alguma vida regrada, pois não se pode fazer logo tudo o que se fazia", sublinhou.O cirurgião Manuel Fonseca salienta que se trata de uma cirurgia minuciosa, com incisão, realizada apenas em centros especializados de angiologia e cirurgia vascular, que já se faz há algumas décadas e que, "feita por mãos experimentadas, acaba por ser uma cirurgia simples e um pós-operatório benigno de três ou quatro dias"."Mesmo depois da alta hospitalar há que ter algum recato e repouso durante algum tempo, que é variável, dependente de como correu a cirurgia, mas normalmente são necessárias uma a duas semanas", disse o médico, acrescentando que são necessários os devidos cuidados para não existir infeção na fase pós-operatória.??????.Jerónimo de Sousa vai ser submetido a uma operação urgente "da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições", na quinta-feira.Trata-se de uma intervenção em que a artéria carótida interna, que leva o sangue da aorta para o cérebro, é aberta cirurgicamente para remover a estenose (obstrução), que dificulta a circulação sanguínea cerebral.Segundo o cirurgião vascular Manuel Fonseca, esta intervenção visa prevenir o surgimento de acidentes cardiovasculares (AVC) e acidentes isquémicos cerebrais.O PCP indicou, através de uma nota, que o dirigente do partido "vai ser internado na quarta-feira" e prevê que "retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República".