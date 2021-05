Chanceler austríaco investigado por alegada mentira numa comissão parlamentar

A Procuradoria austríaca Contra Delitos de Economia e Corrupção (WKStA) abriu uma investigação contra o chanceler federal, o conservador Sebastian Kurz, por alegado falso testemunho perante uma comissão parlamentar, confirmou esta quarta-feira o próprio chefe do Governo.







Thomas Kronsteiner/Getty Images

Numa breve conferência de imprensa, Kurz admitiu que foi iniciada uma investigação preliminar contra ele e o chefe de gabinete, Bernhard Bonelli.A WKStA acusa os dois políticos de terem prestado declarações falsas na comissão parlamentar que investiga o chamado "Caso Ibiza", um escândalo de corrupção que foi revelado em finais de maio de 2019 com a publicação de imagens vídeo, registadas por câmaras ocultas, numa quinta da ilha espanhola no verão de 2017."Esforcei-me sempre, e durante várias horas, em responder a todas perguntas o melhor possível dentro do que podia recordar, e de acordo com a verdade, apesar de se tratar de assuntos antigos que não estão relacionados com os temas principais da minha atividade como chefe do governo", disse Kurz.O chanceler austríaco descarta a possibilidade de demissão devido a este caso, acrescentando que o processo foi iniciado por apenas um juiz e que vai "ter muito gosto" em responder em interrogatório.O líder do Partido Popular Austríaco (OVP) reconheceu que a WKStA podia apresentar uma denúncia em qualquer momento, frisando que espera que a queixa "não vai ter qualquer consequência".De acordo com notícias publicadas na Áustria, a Procuradoria refere que quando a comissão parlamentar pediu o acesso aos endereços de correio eletrónico do chanceler, Kurz escondeu a existência de uma das três direções de e-mail que estava a usar, na altura.O "Caso Ibiza" desencadeou a queda da coligação em 2019 entre os populares de Kurz e o partido ultranacionalista FPO e a realização de novas eleições que levaram a formação do atual Executivo entre os conservadores e os verdes.Nas imagens de 2018 aparece o ex-líder do FPO, Heinz-Christian Strache a propor a uma suposta oligarca russa a venda de participações em empresas estatais em troca de favores políticos.