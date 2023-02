Cantores Harry Styles, Beyoncé e banda Wet Leg conquistam os prémios Brit

O cantor e compositor Harry Styles conquistou hoje quatro prémios, incluindo álbum do ano, nos prémios Brit para a música do Reino Unido, enquanto a banda indie rock Wet Leg venceu nos troféus para melhor grupo e novo artista.





A cantora Beyoncé recebeu dois Brit como artista internacional do ano, e canção internacional, por "Break My Soul", enquanto Fontaines DC foi considerado o grupo internacional do ano, e David Guetta produtor do ano.Harry Styles venceu no álbum do ano com "Harry's House", menos de uma semana antes de ter conquistado a mesma categoria nos prémios Grammy.Também ganhou nas categorias canção do ano pop/R&B com "As It Was," e ainda como artista do ano.Ao receber o troféu, Styles agradeceu à mãe por tê-lo inscrito no programa de talentos "X Fator", que o levou à fama através do grupo One Direction.Há dois anos, os prémios Brit separaram as categorias para intérpretes masculinos, femininos e não binários numa iniciativa para se tornarem mais inclusivos, depois de terem recebido críticas por parte da indústria da música.Criados em 1977, os prémios Brit evoluíram de uma indústria considerada rústica para uma plataforma de lançamento de muitas carreiras de futuras mega estrelas como Adele.Este ano, a revelação foi a banda Wet Leg, formada por Rhian Teasdale e Hester Chambers.Harry Styles abriu o espetáculo da cerimónia na Arena 02 de Londres interpretando "As It Was", a banda Wet Leg apresentou "Chaise Longue", e também atuaram, entre outros, Lewis Capaldi, Lizzo, Stormzy, Cat Burns e Sam Smith.