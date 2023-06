Lewis Capaldi perdeu a voz em Glastonbury. O público cantou por ele

Cantor avisou o público antes de começar a cantar um dos seus maiores êxitos, Someone You Loved.

O público que assistia ao concerto de Lewis Capaldi durante o festival de música de Glastonbury cantou a música Someone You Loved após o cantor ter perdido a sua voz em palco.

O cantor, que já tinha cancelado os concertos previstos para as três semanas anteriores para recuperar e descansar, pediu desculpa enquanto se preparava para cantar um dos seus maiores êxitos no palco Pyramid no dia 24, à noite, em Glastonbury.

O artista admitiu que estava a ter problemas de voz antes de começar a cantar. "Estou a começar a perder a minha voz aqui em cima, mas vamos continuar e vamos até ao fim", disse à multidão. "Só preciso que cantem comigo o mais alto que conseguirem, se não se importam?".

O cantor, que recentemente se abriu ao público sobre as batalhas com a ansiedade e a síndrome de Tourette, tentou cantar a música para fechar o concerto quando a sua voz começou a falhar devido aos tiques causados pela doença de Tourette. No momento em que isto acontece, a multidão cantou para o cantor, enquanto ele observava, emocionado.

No final do concerto, Lewis Capaldi revelou que vai tirar mais um tempo para descansar. "Provavelmente não me irão ver muito durante o resto do ano. Mas quando voltar e quando vos [ao público] vir, espero que ainda estejam dispostos a ver-nos".