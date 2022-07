Calor acima dos 40ºC pode vir acompanhado de trovoada e a água pode nem chegar ao solo

As temperaturas acima dos 40 graus que se esperam para os próximos dias poderão ser acompanhadas de ventos e trovoadas, com uma precipitação muito dispersa que pode evaporar antes de chegar ao solo, segundo a meteorologista Patrícia Gomes.







Getty Images

Tópicos Alentejo IPMA ambiente meteorologia

"Já a partir de amanhã [terça-feira] podemos mesmo estar a contar com temperaturas máximas acima dos 45 graus celsius na região do Vale do Tejo e Alentejo", afirmou a meteorologista do Instituto Português e do Mar e da Atmosfera (IPMA).Grande parte do continente estará com temperaturas máximas acima de 40 graus, de acordo com as previsões.A meteorologista destacou que em algumas regiões do interior, no Alentejo, em Castelo Branco e mesmo em Trás-os-Montes, estes episódios são comuns, mas de curta duração, "por um período de três, quatro dias"."Este episódio já começou na semana passada. Contamos com 10 dias. É muito longo, estas temperaturas muito perto do litoral não é uma situação normal", admitiu.Mesmo no litoral as temperaturas vão subir acima dos 40 graus: "O distrito de Lisboa tem temperaturas máximas previstas de 40 e 41 graus e em alguns locais pode ser mais".O vento não terá muita intensidade, inclusive no litoral, mas a partir de terça-feira espera-se uma intensificação nas terras altas e no Algarve, especialmente no barlavento algarvio, referiu a mesma fonte.Hoje e terça-feira, podem ocorrer aguaceiros dispersos no interior e Norte. "Podem ser acompanhados de trovoada. É uma precipitação muito dispersa que pode mesmo não chegar ao solo. A água pode evaporar-se antes de chegar ao solo", indicou a meteorologista, admitindo que poderão ocorrer fenómenos de rajadas."São dois dias de instabilidade atmosférica", disse, antecipando que na terça-feira todo o país deverá ser colocado em aviso laranja pelo IPMA, que poderá ser elevado a vermelho [o mais grave], pontualmente, em alguns distritos.