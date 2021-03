Bombeiros procuram duas pessoas em habitação que ardeu no concelho de Penacova

O incêndio numa habitação na localidade de Sazes de Lorvão, no concelho de Penacova, estava às 07h15 extinto, encontrando-se os bombeiros a fazer buscas para encontrar as duas pessoas que ali residem, segundo a proteção civil.







Tópicos Coimbra Penacova incêndio

"O fogo foi extinto, estando agora os operacionais a fazer o reconhecimento e a tentar localizar as duas pessoas que habitam a casa e que até ao momento ainda não foram encontradas. Desconhece-se se estavam dentro da habitação quando o fogo começou", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.O alerta para o incêndio nesta localidade do distrito de Coimbra foi dado às 05h29, adiantou a mesma fonte.Às 07h20 estavam no local 31 operacionais, com o apoio de 12 veículos.