Avó queniana de Barack Obama morre aos 99 anos

A queniana que o ex-Presidente norte-americano Barack Obama considerava avó, Mama Sarah Onyango Obama, morreu esta segunda-feira aos 99 anos em Kisumu, no Quénia, após sofrer um derrame em setembro passado, anunciou a sua filha, Marsat Obama.







Alex Wong/Getty Images

"Diagnosticaram-lhe um acidente vascular cerebral em setembro do ano passado e teve problemas relacionados com glicemia", disse a filha de Mama Obama, que deu entrada no domingo no Hospital Universitário Jaramogi Oginga Odinga, tendo morrido às 04h45 locais (02h45 em Lisboa) de hoje.De acordo com a imprensa queniana, que cita fontes médicas, a idosa foi internada devido a problemas de diabetes, uma doença que a levou ao hospital várias vezes durante os últimos dois anos.Mama Sarah Obama, que será enterrada entre hoje e terça-feira no cemitério muçulmano de Kisumu, era a terceira mulher do avô paterno do ex-Presidente Obama e tornou-se uma celebridade na vila de Kogelo (no condado de Siaya, também no oeste do país) onde morava, conhecida como "a aldeia de Obama".O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, expressou as suas condolências à família, num comunicado em que afirma que o país perdeu "uma mulher forte e virtuosa" que era "um ícone dos valores familiares".Também o principal líder da oposição do país, Raila Odinga, lamentou a morte de Mama Sarah Obama, na rede social Twitter, considerando que era "um símbolo da resiliência e confiança das mulheres africanas".Por sua vez, o governador do condado de Kisumu, Anyang Nyong'o, ofereceu condolências aos familiares e ressaltou que a idosa "não era apenas a matriarca da família alargada de Obama, mas também uma figura materna para muitas pessoas e uma filantropa que ajudou a angariar fundos para pagar as propinas escolares de muitos órfãos e crianças vulneráveis e que apoiou muitas viúvas".Barack Obama, o primeiro Presidente norte-americano de origem africana, sempre despertou grande interesse no Quénia, país onde nasceu o seu pai e onde muitos o consideram um dos seus.Em julho de 2015, o ex-Presidente dos Estados Unidos aproveitou a sua visita a este país da África oriental - a primeira que fez como chefe de Estado - para visitar a sua família paterna, com a qual tinha pouco contacto.Obama viu o pai apenas uma vez na vida, aos 10 anos, embora tenha sido tão influenciado que, em 1988, foi, pela primeira vez, ao Quénia para conhecer as suas raízes e visitou Kogelo em 2006, quando já era senador do estado de Illinois.