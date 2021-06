Autoridades detetam pegadas nas buscas por criança desaparecida em Idanha-a-Nova

As autoridades detetaram pegadas durante as buscas por um menino de dois anos, que está desaparecido, em Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, e estão a concentrar mais "esforços" nessa área, disse à agência Lusa fonte oficial da GNR.







Noah desapareceu com a cadela, Melina

Encontradas pegadas de criança junto da camisola que mãe diz ser de Noah

"Confirma-se que foram detetadas pegadas no mesmo setor em que já tinha sido encontrada a cadela que supostamente acompanhava a criança e, por isso mesmo, há um esforço adicional de meios nessa área. Ainda assim, as buscas prosseguem num perímetro mais alargado", disse à agência Lusa o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, Jorge Massano.O alerta para o desaparecimento do menino foi dado cerca das 08h30 de quarta-feira, tendo as autoridades montado uma operação de busca, mas, até às 10h00 desta quinta-feira, a criança ainda não tinha sido encontrada.O oficial da GNR detalhou ainda que "pelo tamanho", as pegadas parecem ser de uma criança e que foram detetadas durante a noite.Nesse setor tinham já sido encontradas, ao final da tarde de quarta-feira, a cadela que estaria com o menino, bem como uma peça de roupa que ainda não se sabe a quem pertence.As equipas de busca têm vindo a ser reforçadas, integrando já equipas de mergulhadores que vão verificar linhas ou pontos de água que existam naquela área, designadamente poços."Neste momento [cerca das 10:00], o dispositivo conta com 63 elementos da GNR e mais de vinte agentes de proteção civil e temos no terreno as equipas cinotécnicas, drones e equipas de mergulhadores", acrescentou.Na quarta-feira, este responsável já tinha adiantado que o menino, com idade compreendida entre "os dois e os três anos", terá desaparecido de casa e o alerta foi dado pelos pais, desconhecendo-se as circunstâncias do sucedido.Além dos militares da GNR, a Polícia Judiciária também está no local.