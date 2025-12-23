Sábado – Pense por si

Última Hora

Ataque informático compromete quase todo o catálogo da plataforma Spotify

Lusa 17:08
Capa da Sábado Edição 22 a 28 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 22 a 28 de dezembro
As mais lidas

O grupo de hackers Anna's Archives reivindicou a autoria do ataque.

A plataforma sueca de música Spotify foi alvo de um ataque informático de grande dimensão que terá comprometido quase a totalidade do seu catálogo, confirmou hoje a empresa.

Spotify
Spotify DR

A Spotify informou que uma investigação preliminar concluiu que terceiros obtiveram acesso não autorizado a metadados públicos e recorreram a "táticas ilícitas" para contornar os sistemas de gestão de direitos digitais (DRM), permitindo o acesso a parte dos ficheiros áudio da plataforma.

A empresa acrescentou que o ataque ocorreu na segunda-feira e que as equipas técnicas continuam a investigar a extensão do incidente e os seus impactos.

Entretanto, o grupo de hackers Anna's Archives reivindicou a autoria do ataque, afirmando ter roubado cerca de 86 milhões de ficheiros de música, o que corresponderia a aproximadamente 99,6% do catálogo total do Spotify.

Segundo os ativistas, o objetivo da operação foi "construir um arquivo musical principalmente para fins de preservação".

O Spotify não confirmou os números avançados pelo grupo nem esclareceu se dados de utilizadores foram afetados pelo ataque.

Rede de burlões desmantelada. Imitavam bancos para roubar
Leia Também

Rede de burlões desmantelada. Imitavam bancos para roubar

Artigos Relacionados
Tópicos Informática e tecnologias de informação Música
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ataque informático compromete quase todo o catálogo da plataforma Spotify