ASAE apreende aparelhos ilegais de deteção de radares à venda na Internet

Esta autoridade avança que foram apreendidos dois dispositivos móveis detetores de radares, no valor de 950 euros, tendo sido instaurados os respetivos processos de contraordenação.

As mais lidas

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou esta terça-feira que apreendeu dispositivos ilegais de deteção de radares de velocidade à venda na Internet.







Sábado

Em comunicado, a ASAE refere que a apreensão foi feita pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, que faz regularmente ações de vigilância e monitorização das ofertas de produtos e serviços através da Internet.A ASAE precisa que, durante estas ações de cibervigilância, foi detetada a oferta, em plataformas digitais de compra e venda, de dispositivos eletrónicos para colocação nos veículos automóveis, suscetíveis de revelarem a presença de radares de velocidade, fixos ou móveis, utilizados pelas forças de segurança no âmbito do Código da Estrada.Esta autoridade avança que foram apreendidos dois dispositivos móveis detetores de radares, no valor de 950 euros, tendo sido instaurados os respetivos processos de contraordenação.A ASAE relembra que, segundo o Código da Estrada, "é proibida a instalação e utilização de quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de instrumentos destinados à deteção ou registo das infrações", sendo igualmente proibida a comercialização, importação, exportação ou qualquer forma de transação destes dispositivos.