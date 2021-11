Aquário Vasco da Gama e Museu da Marinha com entrada gratuita na terça-feira

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As entradas no Aquário Vasco da Gama, Museu da Marinha e Fragata D. Fernando II e Glória serão gratuitas na terça-feira, para comemorar o Dia Nacional do Mar, anunciou hoje a Marinha.







aquário vasco da gama Pedro Catarino

"Para assinalar o Dia Nacional do Mar, o Aquário Vasco da Gama, o Museu de Marinha e a Fragata D. Fernando II e Glória terão entradas gratuitas na próxima terça-feira, 16 de novembro", refere a Marinha em comunicado.Aquele ramo das Forças Armadas indica que se associa desta forma às comemorações do Dia Nacional do Mar, "promovendo a divulgação dos seus espaços culturais, intimamente ligados ao mar nas vertentes científica, histórico-cultural e militar-naval".O Aquário Vasco da Gama, em Algés (em Oeiras, distrito de Lisboa), estará aberto ao público das 10:00 à 18:00, e o Museu da Marinha, em Lisboa, pode ser visitado entre as 10:00 e as 17:00.Lá é possível encontrar patentes as exposições temporárias "Fuzileiros: 400 anos" e "Projetar a Marinha no papel", destaca a Marinha.Já a Fragata D. Fernando II e Glória pode ser visitada em Almada (distrito de Setúbal), entre as 10:00 e as 17:00."Assinalado em Portugal desde 1997, o Dia Nacional do Mar evoca e lembra a importância que o mar tem para a história, identidade e economia em Portugal", refere ainda a Marinha.