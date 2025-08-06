Sábado – Pense por si

Nova massa de poeiras do Norte de África atinge Portugal na quinta-feira

Lusa 06 de agosto de 2025 às 21:58
DGS recomenda que população limite a atividade física ao ar livre e a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar Portugal Continental durante o dia de quinta-feira, avisou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Face a estas previsões, deverá ocorrer “uma situação de fraca qualidade do ar no continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar”, adianta aquele organismo.

Segundo a DGS, “este poluente (partículas inaláveis – PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações”.

Assim, e enquanto este fenómeno se mantiver, a DGS recomenda à população em geral para evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Os grupos de cidadãos mais vulneráveis, e a população em geral, sempre que seja viável, devem “permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas”, sobretudo crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma e do foro cardiovascular.

Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso, refere a DGS, sublinhando que em caso de agravamento de sintomas devem contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

Para informação adicional sobre a qualidade do ar e os valores medidos nas estações de monitorização, pode ser consultada a página da internet da APA ou a App QualAr.

