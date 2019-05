A interminável espera do "baby Sussex" está a esgotar a paciência aos jornalistas britânicos, que fazem a cobertura da Casa Real. Nunca antes o nascimento de um membro dos Windsor esteve envolto em tanto mistério. O primeiro filho do príncipe Harry e Meghan Markle estava previsto para o final de abril e no início de maio ainda não há notícias. A correspondente do Daily Mail, Rebecca English, publicou um tuit dando conta do desespero que os media vivem por estes dias: "A espera do baby Sussex é stressante. O meu filho acaba de me dizer que vai rezar para que Meghan tenha a criança para que eu possa ir ao seu recital de guitarra. Está muito nervoso e não será a mesma coisa sem a mãe".

A viagem do príncipe Harry à Holanda, nos próximos dias 8 e 9, e que entretanto já foi cancelada, desorientaram ainda mais os jornalistas, dando mais força ao rumor de que o bebé já teria nascido, o que o palácio de Buckingham logo desmentiu. O príncipe Carlos e a mulher Camilla também vão viajar à Alemanha na próxima terça-feira para um tour de três dias. Por isso, há quem garanta que a criança terá de nascer antes disso.



Os duques de Sussex há muito que deixaram claro que querem que o nascimento do seu filho seja na intimidade e que não haverá fotografias à porta do hospital como aconteceu com os três filhos do príncipe William e Kate. Por agora, Meghan continua na sua casa de campo Frogmore Cottage, onde há dias recebeu a visita da Rainha e dos duques de Cambridge. Ao seu lado tem a mãe, Doria Ragland, que chegou de Los Angeles há duas semanas.





Harry e Meghan só irão revelar o nome do filho ao fim de alguns dias do seu nascimento, como é tradição na família real britânica. Mas as apostas quanto ao nome do quarto neto do príncipe Carlos e Diana não param. Até há uma semana, a maioria apostava que o bebé será uma rapariga e que se chamará Diana, em homenagem à falecida princesa de Gales. Mas entretanto, a tendência mudou e agora é Isabel que encabeça a lista de preferências de nomes. Diana passou para o segundo lugar e o terceiro é Vitória. Seja como for, à exceção da princesa Eugénia, filha do príncipe André, todas as descendentes da rainha levam Isabel como segundo ou terceiro nome.

O bebé ocupará o 7.º lugar na linha de sucessão ao trono e ao contrário dos três filhos dos duques de Cambridge não será príncipe. Segundo um decreto de 1917 do rei George V, avô de Isabel II, o título de príncipe fica limitado aos filhos do rei, aos seus netos e ao filho mais velho do príncipe de Gales. Em 2012, a Rainha estendeu o título a todos os filhos de William e Kate.