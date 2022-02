Gala Namorar Portugal está de volta para uma noite recheada de amor

A programação do Mês do Romance está de regresso. Organizada pelo Município de Vila Verde, a iniciativa tem como ponto alto a Gala Namorar Portugal, que na noite de S. Valentim (14 de fevereiro) junta estilistas, modelos e artistas musicais num verdadeiro tributo ao ícone identitário do concelho – os Lenços dos Namorados.

Na gala, orientada pela apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes, jovens e modelos nacionais desfilam com cerca de 80 combinados que se candidataram ao XVIII Concurso Internacional de Criadores de Moda, inspirados nos motivos e mensagens de amor dos tradicionais Lenços de Vila Verde.

O espetáculo – com animação musical do cantor FF e recente revelação musical Daniel Fernandes, acompanhados pela Orquestra Viv’Arte – pode ser acompanhado através da transmissão por meios digitais nas redes sociais do município.

"Uma grande noite, de muito glamour, inspirada nos Lenços dos Namorados e na força e simbolismo das mensagens de amor desta tradição e ícone do concelho de Vila Verde", sublinha a presidente da Câmara Municipal, Júlia Rodrigues Fernandes

Mês do Romance

Depois das contingências impostas pela pandemia, a programação do Mês do Romance foi retomada este ano pelo Município de Vila Verde. É um conjunto diversificado de atividades que se estende ao longo de todo o mês de fevereiro. As ações têm sempre como referência inspiradora o Lenço de Namorados.

É um verdadeiro roteiro turístico-cultural, que passa por diferentes localidades e pontos do concelho e da região Norte do País. As ações programadas vão desde exposições e workshops, a saraus de poesia, música, trilhos e atividades ambientais, a par da apresentação de novos produtos inspirados nos motivos dos Lenços dos Namorados.

A autarca Júlia Fernandes destaca a importância deste evento-âncora para o concelho, evidenciando "a forte dinâmica cultural, social e económica que sustentam e impulsionam a programação do Mês do Romance e a marca Namorar Portugal".

Salienta ainda o leque variado de parceiros, com particular destaque para as empresas e artesãos, que ao longo do programa vão apresentar produtos que se diferenciam pela mais-valia que representa o recurso aos motivos dos Lenços dos Namorados.

"É o resultado da aliança entre a inovação e a tradição, com grande sucesso e dimensão cada vez mais alargada no mercado", frisa a autarca Júlia Fernandes

Os setores abrangidos vão desde a doçaria e gastronomia à indústria têxtil e de vestuário, cerâmica, beleza e estética, entre outros, com produtos que poderão ser conhecidos ao longo desta 12ª edição do Mês do Romance.

Orgulho no passado e no mais moderno

A presidente do Município de Vila Verde aproveita para reiterar a aposta na valorização das potencialidades do concelho, com "um vasto e rico património natural, histórico e cultural, assim como económico, industrial e, sobretudo, humano".

"Temos um grande orgulho na nossa identidade que, ao longo dos tempos, soubemos criar e promover. A valorização do passado e este gosto que temos pelas nossas tradições têm um papel fulcral nos esforços de modernização do concelho e na estratégia para assegurarmos um território sempre mais moderno e ainda mais inclusivo", assume Júlia Fernandes.

Reforçando o impacto do Mês do Romance, a autarca explica que a estratégia de desenvolvimento sustentado para o concelho assenta em pontos como "a dinamização económica e a criação de emprego, a inovação, criatividade e empreendedorismo".

Acrescem ainda, como áreas prioritárias, "a forte aposta no turismo – sobretudo no turismo de natureza –, o potencial dos rios que são fonte de riqueza e devem ser cada vez mais valorizados, o investimento no mundo rural, nos agricultores e nos setores agrícola e florestal".

Programação adaptada às novas tecnologias

Esta 12ª edição do Mês do Romance – depois do interregno no ano passado por força dos efeitos da Covid-19 – decorre sob medidas de contenção e condicionada pela necessidade de minorar os riscos pandémicos.

"É mais uma oportunidade e um desafio para aproveitarmos as potencialidades das novas tecnologias. Vamos evitar que as ações programadas mobilizem muito público, dando prioridade à divulgação e partilha através de meios digitais e das redes sociais", adianta Júlia Fernandes

O programa do Mês do Romance contempla diversas exposições em diferentes espaços de Vila Verde e também em Braga, Vila das Aves (Santo Tirso) e Vila Nova de Cerveira. Há ações em Vila Nova de Gaia, nas galerias WOW – World Of Wine, em Monção e no Porto, designadamente na Loja Interativa de Turismo no Aeroporto Sá Carneiro e no Welcome Center, junto à Estação de S. Bento.

Do programa fazem ainda parte as apresentações de novos produtos de mercado, inspirados no Lenço de Namorados e associados à marca Namorar Portugal. Os produtos vão do vestuário, calçado e diversos acessórios de moda à perfumaria, têxteis-lar, fardamento profissional, cerâmica, doces, chocolates, compotas, queijos, licores e joalharia.

Decorrem ainda vários workshops, concertos musicais, sarau de poesia e a Feira de Artesanato, assim como uma concentração de carros antigos e um passeio de vespas. Aproveitando o património natural do concelho, ocorrerão também uma caminhada solidária e trilhos na zona norte do concelho, assim como uma descida do rio Cávado.

Amor em código: a tradição minhota dos Lenços dos Namorados

Com origem no século XVIII, os Lenços dos Namorados – também conhecidos como Lenços de Amor ou de Pedido – constituem singulares peças de artesanato, em linho ou algodão, bordadas com motivos florais e com símbolos e mensagens de amor, geralmente na forma de quadras populares escritas num português simples, repleto de marcas de oralidade.

Segundo a tradição minhota, quem os bordava eram raparigas simples dos meios rurais da região do Minho, que declaravam o Amor através desta forma de código. Em finos panos de linho, tecidos por elas, ou em lenços de algodão comprados na feira, as raparigas bordavam-nos com os cuidados que o palpitar do coração punha nas mãos.

Depois de bordado, secretamente, faziam chegar o lenço ao amado. Se este o usasse em público, era sinal de que o amor era correspondido, começando assim o namoro, não poucas vezes, às escondidas.

Lenço dos Namorados

Todos os lenços têm associadas histórias de amores felizes ou menos ditosos, paixões avassaladoras ou simples fulgores momentâneos, retratados nos desenhos policromáticos bordados sobre a brancura do linho.

Dezenas de exemplares extraordinários destes lenços chegaram aos nossos dias, alguns traduzindo fenómenos sociais marcantes, como a emigração para o Brasil, registada no início do século XX, que afetou particularmente o Minho: "Meu Manel bai pro Brasil/Eu tamém bou no bapor/gardada no coraçon/Daquele qué meu Amor."

Várias gerações passadas, o Lenço do Amor ou do Pedido tornou-se um marco da cultura e tradição desta região. Foi testemunhando várias transformações sociais e chegou à cultura atual, sem nunca perder a capacidade de encantar com os seus símbolos e dizeres simples, mas carregados de sentimentos, afetos e arte.

Gala Namorar Portugal enche de glamour a noite de namorados mais romântica do País

A Gala Namorar Portugal é hoje um momento especial de valorização e divulgação deste património único dos nossos antepassados, respeitando sempre a sua essência, numa perfeita união entre tradição e modernidade.

A Gala Namorar Portugal é promovida pelo Município de Vila Verde, juntamente com a Cooperativa Aliança Artesanal, onde diariamente laboram as bordadeiras dos Lenços Namorar Portugal, que continuam a preservar o legado graças ao seu talento.

A noite de S. Valentim é abrilhantada por espetáculos de música ao vivo e pela atmosfera de amor e romance que o jantar da gala proporciona às centenas de casais apaixonados.

Há lugar para o desfile das criações do Concurso Internacional de Criadores de Moda, inspirado nos motivos dos Lenços dos Namorados, que promove o talento de jovens criadores e não só. Estilistas de renome nacional e internacional estão também presentes e dão o seu contributo para uma noite tão especial.

Desde 2003, ano da primeira Gala Namorar Portugal, esta iniciativa repleta de glamour traz a Vila Verde várias figuras do meio televisivo, da música e da moda, para viverem a noite de namorados mais romântica do País. Depois do interregno provocado pela pandemia, no ano passado, o desfile está de regresso, num modelo novo, com redução de público presencial, mas aberto à transmissão em direto nas redes sociais.

Vila Verde, a terra onde o amor acontece!

Texto escrito pelo Município de Vila Verde.