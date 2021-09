Onde pode ver os vencedores dos Emmys?

Na 73ª cerimónia dos Prémios Emmy, que aconteceu no domingo, 19 de setembro, ao mesmo tempo presencialmente em Los Angeles, nos EUA, e com transmissão especial em Londres, no Reino Unido, com apresentação do ator e comediante Cedric the Entertainer, a série dramática da Netflix sobre Isabel II e a família real inglesa The Crown, que em novembro de 2020 chegou à quarta temporada – a primeira em que surge a Princesa Diana – e que já tem uma quinta prometida para 2022, não deu grandes hipóteses à concorrência.