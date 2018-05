Trump e um presidente da câmara travesti? Veja o vídeo

Em 2000, Donald Trump gravou um vídeo em que Rudy Giuliani aparece vestido de mulher. O então magnata surge a esfregar a cara no peito falso do então mayor de Nova Iorque.

Um vídeo do actual presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a surgir na Internet. Nesse mesmo (bizarro) vídeo, Trump aparece com o então presidente da câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, vestido de mulher. A meio do vídeo, Donald Trump, com fim de "cheirar um perfume", esfrega a cara entre o peito falso de Giuliani.



Este vídeo de teor cómico foi gravado em 2000, enquanto Trump investia em imobiliários, e surgiu no Roast mediático ao presidente da câmara de Nova Iorque, um evento que junta jornalistas e políticos de Nova Iorque que fazem paródias de si mesmo pela caridade.



Este vídeo surge semanas depois de Giuliani se juntar à equipa legal de Trump, para o representar frente ao Departamento de Justiça, em particular à equipa que investiga a alegada intromissão de agentes russos na eleição presidencial de 2016.



No vídeo, depois de Trump esfregar a cara sobre o peito falso de Giuliani, o então presidente da câmara de Nova Iorque indigna-se, dizendo: "Oh, seu menino malvado! Donald, achava que era um cavalheiro".



A câmara muda de novo para Trump que diz apenas: "Bem, ao menos tentei".