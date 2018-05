O actor Benedict Cumberbatch comprometeu-se a aceitar apenas projectos em que as mulheres que contracenam com ele recebam salários iguais.Numa entrevista dada à Radio Times, o actor de Avengers: Infinity War disse que o pagamento paritário era uma das "lutas centrais do feminismo" e disse estar orgulhoso de na sua empresa trabalharem apenas dois homens."Digam que se as mulheres não forem pagas como os homens, se recusam a trabalhar", desafiou o actor que revelou ter na calha um filme sobre a maternidade "sob o ponto de vista feminino"."Estou a tentar usar o meu nome, para conseguir investimento, e depois conseguirmos usar essa atenção para atacar projectos femininos", explica Cumberbatch.