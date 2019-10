Snoop Dogg tem um empregado só para enrolar charros

De toda a equipa que trabalha para Snoop Dogg há uma pessoa que tem uma função peculiar: enrolar os charros do cantor. Segundo o El Mundo, este empregado tem que garantir que Snoop Dogg tenha sempre disponíveis todos os cigarros de canábis que deseje.





Assumido fumador de canábis , o músico chegou à conclusão que perdia demasiado tempo a preparar os charros. A pessoa que contratou para fazer esse trabalho recebe entre 40 e 50 mil dólares (entre 36 e 45 mil euros) por ano."É oportuno. Este gajo sabe adiantar-se às tuas necessidades, mas essa é mesmo a sua ocupação. É o trabalho dele. No currículo, na parte que explica ao que se dedica, escreveu: ‘Enrolador de charros. Enrolo charros a nível profissional’. Sabe ler uma pessoa e adivinhar quando precisa de fumar", disse Snoop Dogg no programa The Howard Stern Show.