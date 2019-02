No estádio do clube de Alvalade está também a mãe do craque português, Dolores Aveiro. Momentos em que Ronaldo foi fotografado não mostraram a mãe sentada ao seu lado.

O dérbi entre Benfica e Sporting deste domingo é decisivo dentro das quatro linhas mas as atenções estão também viradas para as bancadas. Durante a tarde, Dolores, a matriarca do Clã Aveiro, publicou na sua conta oficial no Instagram que está no estádio de Alvalade.



"Hoje vim apoiar a minha equipa de coração. Boa sorte Sporting", escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo.



Mais tarde, foi o próprio craque e Georgina a marcarem a sua presença no dérbi de todas as decisões.



CR7 e a namorada mostraram clima de grande cumplicidade com a espanhola encostada ao craque português.