A mãe, Dolores Aveiro, e as irmãs, Elma e Kátia, deixaram mensagens de aniversário ao jogador, que faz 34 anos. A namorada de Ronaldo partilhou vídeo com o filho Mateo.

A família de Cristiano Ronaldo aproveitou as redes sociais para desejar um feliz aniversário ao jogador. Através do Instagram, também a companheira do português, Georgina Rodríguez, partilhou um vídeo no qual agradece a Ronaldo. "Obrigado por nos fazeres tão felizes todos os dias", afirma a espanhola, num vídeo em que Cristiano brinca com o filho, Mateo.





Mas alguma vez eu deixaria de vir beijar e abraçar o meu orgulho? O Rei faz anos!", exclama.









Também a irmã mais velha de Ronaldo, Elma Aveiro, não deixou perder a oportunidade para desejar um feliz dia ao seu irmão mais novo. "Parabéns à pessoa mais fantástica que conheci na vida. Deus te abençoe no teu caminho e te dê muita saúde, amor. Felicidades e que continues a ser, não o melhor do mundo, mas sim o ser humano mais fabuloso do universo", afirmou, através de publicação no Instagram.











A mãe de Ronaldo, Dolores Aveiro, desejou um feliz dia ao filho: "Feliz aniversário filho, que tenhas um dia feliz. Beijinhos".O avançado da Juventus, que faz 34 anos, está a aproveitar a companhia da irmã Kátia Aveiro em Turim. "