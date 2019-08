Robert De Niro processa ex-funcionária por assistir a Friends no trabalho

A ex-funcionária da produtora de filmes norte-americana de Robert De Niro pode vir a ter que pagar seis milhões de dólares (quase 5.5 milhões de euros) à entidade patronal por ver séries da Netflix durante o horário de trabalho. Além disso, no processo colocado pela produtora, Robinson é acusada de ter gasto quantias exorbitantes em hotéis e restaurantes e de ter utilizado as milhas pessoais de De Niro para as suas viagens.

Segundo a revista norte-americana Variety, Robinson foi contratada pela empresa de De Niro, Canal Productions, em 2008, como assistente pessoal do ator. Mais tarde, chegou ao posto de vice-presidente de produção e finanças da empresa, recebendo o salário de 300 mil dólares (cerca de 270 mil euros) por ano. Em abril deste ano, Robinson demitiu-se.

Segundo os advogados da empresa, Robinson raramente aparecia no escritório. A mesma fonte adianta que, num período de quatro dias, assistiu a 55 episódios de Friends e, noutra semana, assistiu a vinte episódios de Arrested Development e dez episódios de Schitt’s Creek.

"Assistir a séries na Netflix não fazia parte ou estava relacionado com os deveres e responsabilidades do emprego de Robinson e, em informação e crença, foi feito para seu entretenimento pessoal, diversão e prazer em momentos em que ela estava a ser paga para trabalhar", afirma o processo.

De acordo com a Variety, no e-mail de demissão, Robinson desmentiu as preocupações da empresa sobre os gastos e os outros problemas, considerando-os "ridículos". O processo também afirma que redigiu uma carta de recomendação para si mesma, que De Niro se recusou a assinar.