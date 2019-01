O julgamento entre o cantor Julio Iglesias e Javier Sánchez, "filho ilegítimo" da vedeta espanhola, vai decorrer à porta fechada por decisão do tribunal de primeira instância de Valência que vai julgar o pedido de filiação do homem de 42 anos. A decisão tem por base "garantir a proteção da intimidade e da vida privada das partes" envolvidas no processo e foi comunicada aos advogados dos dois lados no decorrer desta semana, segundo o El País.

O tribunal acedeu, desta maneira, ao pedido feito pela defesa de Julio Iglesias, cuja presença nas audiências não está confirmada.

No início de Dezembro de 2018, os advogados de Javier Sánchez, pediram que os restantes filhos do músico sejam submetidos a um teste de ADN, para comprovar a ligação genética entre ele e o músico.