Antiga concorrente da Casa dos Segredos nomeada procuradora do Ministério Público

A polémica loira da segunda edição da Casa dos Segredos, que a TVI transmitiu em 2011, é agora procuradora-adjunta do Ministério Público em Cascais. Advogada, inscrita na Ordem desde dezembro de 2013, habilitou-se para a magistratura no ano passado, com média de 11,9, e ficou apta com média final de 15,5 valores.