Sem terem noção do que é a fama, os filhos de algumas celebridades estão muito habituados às red carpet, vestem-se como autênticas estrelas e em alguns casos atraem mais atenção do que os pais. É o caso de Blue Ivy Carter, alvo dos holofotes na última edição dos Grammys. O filho de DJ Khaled é outro exemplo – e extremo: com pouco mais de 1 ano, Asahd só veste roupa personalizada e tem quase dois milhões de seguidores no Instagram. Harper Beckham, de 6 anos, e North West, de 4, são perseguidas por paparazzi.Quando acompanha os pais nas passadeiras vermelhas é capaz de os eclipsar. Voltou a acontecer na última cerimónia dos Grammys, onde Blue Ivy apareceu vestida de branco e com uma clutch do mesmo tom, em forma de coração, da Valentino, que custa 2.600 euros. Com 6 anos, já tem tiques de diva. Tidos como o casal mais rico da indústria da música, Beyoncé e Jay-Z registaram o nome da filha mais velha para uma marca de perfumes e uma linha de roupa desportiva, que pretendem lançar. Blue Ivy tem um estilo de vida em que tudo é exagerado: um personal stylist está à sua disposição para lhe escolher a roupa das melhores marcas (Gucci e D&G serão as suas preferidas); um chef que lhe prepara o que ela quer comer; um guarda-costas que a segue para todo o lado durante 24 horas; e duas assistentes que lhe ensinam várias línguas. Viaja no luxuoso jacto privado do pai e frequenta uma das melhores escolas de Los Angeles, que custa 24 mil euros por ano e onde Beyoncé actuou no último concerto de Natal. Quando nasceu, Blue Ivy tinha um berço em forma de carruagem real, de 16 mil euros. Os pais deram-lhe uma Barbie incrustada de diamantes, que custou 57 mil euros, e no segundo aniversário ofereceram-lhe um garanhão árabe. Os seus melhores amigos são Apple, de 13 anos, filha de Gwyneth Paltrow e Chris Martin, e Marroquin e Monroe, filhos de Mariah Carey e Nick Cannon.Aos 15 meses, Asahd Tuck Khaled já é um veterano nas passadeiras vermelhas e desde os 4 meses que ganha dinheiro, através dos royalties de Grateful, o álbum do pai em que ele surge como "produtor". O DJ Khaled, norte-americano filho de pais palestinianos, explicou; Asahd (que significa leão em árabe) ouviu todas as faixas no estúdio e deu a sua opinião. Ou seja, quando a criança se ria ao ouvir uma música, Khaled tinha a prova de que seria um "grande sucesso". Apesar de ainda não ter noção disso, a vida do pequeno Asahd está cheia de excentricidades. Quando nasceu, a 23 de Outubro de 2016, o pai transmitiu o parto no Snapchat. Só veste roupa personalizada e soma 1,8 milhões de seguidores no Instagram. No seu primeiro aniversário, Asahd – que tem carros eléctricos de marcas como Ferrari, Mercedes e Rolls-Royce – teve uma festa no Club LIV, em Miami, com muitas celebridades. O espaço foi transformado numa selva, com leões e um trono para o anfitrião. O bolo tinha três andares e o presente do pai foi um relógio de ouro Franck Muller, com 600 diamantes incrustados.Desde bebé que a filha mais nova de David e Victoria Beckham é uma estrela nas primeiras filas dos desfiles de moda em que a mãe apresenta criações, ao colo do pai ou de Anna Wintour, a directora da Vogue EUA. Harper Seven Beckham, de 6 anos, já dita tendências – afinal, tudo aquilo que veste esgota rapidamente. Tem um site onde publica os seus looks, e quase 50 mil seguidores no Instagram. O seu nome também foi registado para impedir que alguém o utilize para fins comerciais. A mãe garante que é ela que escolhe a roupa, os acessórios e os penteados. Apesar de adorar princesas – como se viu no 6º aniversário, que comemorou no palácio de Buckingham, vestida de Frozen –, Harper diz que quer ser futebolista como o pai.Apesar dos seus 4 anos, North West é dona de um dos closets mais invejados do mundo, que a mãe já mostrou no Snapchat – e cujo recheio valerá mais de 2 milhões de euros. Ela tem carteiras Hermès, vestidos e sapatos personalizados das melhores marcas. A filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West tem também às suas ordens um staff que lhe prepara o look diário: há um stylist, um cabeleireiro e uma manicura. A criança, uma das mais fotografadas do planeta, adora arranjar o cabelo e as unhas. Onde quer que apareça com a mãe, North é perseguida pelos paparazzi, e quando não está bem-disposta grita-lhes: "Não há mais fotos!"