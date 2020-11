O Instagram tornou-se uma enorme fonte de receita para muitas celebridades. A sua importância é tal que alguns entregam a gestão desta rede social a profissionais, outros preferem fazê-la por mão própria para que o seu perfil não seja impessoal. A necessidade de acumular seguidores tem levado à criação de rankings sobre os famosos com mais fãs, como se fosse uma lista da Forbes.Cristiano Ronaldo é o líder indiscutível do Instagram, seguido por 242 milhões de pessoas. O craque português, que joga na Juventus, publica muitas fotos de família, com Georgina Rodriguez e os quatro filhos, e do seu luxuoso estilo de vida, o que desperta muito interesse nos fãs. No segundo lugar da lista está a cantora norte-americana Ariana Grande, que no passado mês de setembro se tornou na primeira mulher a atingir os 200 milhões de seguidores. Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, também superou os 200 milhões de fãs no Instagram no mês passado e publicou um vídeo a brindar com champanhe, agradecendo a todos. O ator norte-americano é o terceiro mais seguido na rede social.Igualmente na fasquia dos 200 milhões de seguidores, mas no quarto lugar deste ranking surge a mais nova do clã Kardashian, Kylie Jenner, de 22 anos. A irmã de Kim Kardashian cobra cerca de 860 mil euros por publicação na sua página, que tem mais de 6500 fotos e vídeos. Na quinta posição da tabela está Selena Gomez, que em 2016 era a rainha do Instagram, com o maior número de fãs. Mas a cantora norte-americana, de 28 anos, chegou a fechar o seu perfil para "desintoxicar-se" das redes sociais e acabou por perder com isso.Com 191 milhões de seguidores, Kim Kardashian é a segunda do famoso clã a fazer parte desta lista. A popular estrela do reality-show Keeping Up with the Kardashians é a que mais fatura e tem uma fortuna estimada em 663 milhões de euros, graças ao programa, às suas linhas de cosmética, perfumes e de roupa interior e às publicações nas redes sociais. Logo a seguir, em sétimo lugar, e muito longe do rival Cristiano Ronaldo, está Leo Messi, com 168 milhões de pessoas a segui-lo. O jogador argentino, do Barcelona, só publica fotos suas nos treinos ou nos jogos ou com a sua própria marca de roupa. Só muito de vez em quando é que partilha uma imagem com a mulher Antonela Rocuzzo e os três filhos.Beyoncé ocupa a 8.ª posição, com 156 milhões, e em 2017 foi a estrela que conseguiu obter mais "gostos" (mais de 11,5 milhões) com a foto que revelava a gravidez dos gémeos. Ultimamente, a cantora de Single ladies já não publica tantas fotos e utiliza o Instagram apenas para promover a sua linha de roupa e as capas das revistas em que é protagonista. Justin Bieber, que também já foi um dos campeões deste ranking está agora em 9.º lugar, com 151 milhões de pessoas a segui-lo. O seu perfil tem sofrido altos e baixos porque o cantor de Sorry também o fechou no verão de 2016. A estrela canadiana, de 26 anos, foi dos primeiros a usar o Instagram de forma continua para mostrar tanto a sua vida profissional como a pessoal e interagir com os seguidores. Por último, neste top 10, com 143 milhões de seguidores, está o brasileiro Neymar, sendo o terceiro futebolista, atrás de CR7 e de Messi, mais popular na rede social.