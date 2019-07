A princesa Diana foi recordada de várias maneiras na fotografia oficial do batismo do neto, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O filho de Meghan Markle e Harry foi batizado em Windsor e, no fim, a fotografia oficial mostrou o casal com o filho, acompanhado pelo príncipe Carlos, Camila, e pelos duques de Cambridge.

Imagem oficial do batismo de Archie

Outras duas pessoas presentes na imagem são as duas irmãs de Diana, Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale.

Mas o tributo a Diana não fica por aqui: o banco em que Harry e Meghan Markle se sentam, com estofo verde e debruado a dourado, é o mesmo em que Diana e Isabel II se sentaram depois do batismo de Harry, em 1984.

Imagem oficial do batismo de Harry

No seu casamento, Harry já tinha sido fotografado sentado naquele canapé, rodeado pelos pajens e damas de honor – as crianças da família e filhas de amigos.

Meghan e Harry no dia do casamento

Kate Middleton também homenageou Diana, usando os mesmos brincos que a princesa de Gales tinha quando batizou o filho Harry.