A página de Instagram de Anselmo Ralph foi pirateada. O artista denunciou a situação no Facebook este domingo: "A minha conta de Instagram foi roubada! Peço a todos que por favor entrem na minha página de Instagram e denunciem a conta. Obrigado".





Na imagem de apresentação na conta, vê-se agora uma pessoa de cara tapada. Na descrição, lê-se "OSAMA" e uma frase em árabe.

As publicações do cantor foram apagadas e agora, só se veem imagens e vídeos relativos a séries de televisão, como Umbrella Academy, e uma fotografia de Kanye West. Nas stories, foi publicado um pequeno vídeo de A Guerra dos Tronos. A página indica ainda um perfil de Twitter que será do hacker, em que se este diz ser da Arábia Saudita.

Antes, Anselmo Ralph tinha 694 mil seguidores. Agora, chegou aos 801 mil.