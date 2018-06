A rainha Isabel II de Inglaterra viu-se obrigada a faltar a um compromisso oficial esta quinta-feira de manhã por não se "sentir bem", segundo uma nota divulgada nas redes sociais pelo Palácio de Buckingham. "A rainha não se sente bem e decidiu não comparecer à celebração desta manhã na Catedral de São Paulo, que marca o 200.º aniversário da Ordem de São Miguel e São Jorge", lê-se na nota.A monarca deveria ter marcado presença no referido evento de celebração do 200.º aniversário da Ordem de São Miguel e São Jorge (uma ordem militar da cavalaria britânica) na Catedral de São Paulo em Londres.Eduardo, duque de Kent, Grão-Mestre da Ordem e primo da rainha da Inglaterra, compareceu no evento em representação da monarca de 92 anos, como já aconteceu em outras ocasiões.