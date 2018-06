Ne-Yo foi pai pela quarta vez, na passada quinta-feira. A novidade foi dada este sábado pela companheira do cantor norte-americano, Crystal Smith, que anunciou o nascimento inesperado de Roman Alexander Raj-Smith nas redes sociais.O bebé deveria nascer mais tarde mas Crystal acabou por ser encaminhada de urgência para o bloco operatório durante uma consulta de rotina no médico. A criança não estava bem e teve de ser feita uma cesariana urgente."Tinha planos para o parto, que queria que fosse feito à minha maneira. Mas Deus tinha, aparentemente, outros planos", confessou, lamentando o susto. "Os médicos temeram o pior. Foi o momento mais assustador de sempre! Mas ele já cá está, é saudável e estamos muito felizes", assegurou Crystal.Este é o segundo filho em conjunto do casal, que também já tinha Shaffer Chimere Jr, de dois anos. Ne-Yo ainda é pai de mais dois filhos, Mason (seis anos) e Madilyn (sete anos) de um anterior relacionamento.