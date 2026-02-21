Pai do cavaleiro Francisco Palha encontrado sem vida

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Um homem foi encontrado morto na passada noite de sexta-feira, 20 de fevereiro, em Samora Correia e horas depois descobriu-se que se tratava do pai do cavaleiro tauromáquico de 39 anos, Francisco Palha.

Segundo o 'Notícias da Sorraia', António Palha, não era avistado desde as 17 horas de quinta-feira, tendo sido encontrado sem vida no dia seguinte pelos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, na herdade onde vivia, no Paul da Vala, numa estrada de terra batida, a cerca de um quilómetro do carro, que estava atolado numa zona enlameada.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para uma "busca e resgate terrestre de pessoas" foi dado pelas 22h57, e o óbito viria a ser confirmado pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira.

No local estiveram elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR, que descartaram a ocorrência de crime, suspeitando-se que o homem poderá ter sofrido doença súbita quando procurava ajuda para retirar o carro do local onde se encontrava.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicinal Legal, em Vila Franca de Xira, onde será agora autopsiado de modo a apurar as causas da morte. Francisco Palha ainda não reagiu publicamente à notícia.