Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Social

Isabel Preysler nas capas das revistas há mais de 50 anos

Sónia Bento
Sónia Bento 11 de fevereiro de 2026 às 23:00

Casou-se com uma estrela da música, com um marquês, com um político e esteve quase a subiu ao altar com um Nobel da Literatura. Isabel tem sido protagonista da imprensa del corazon

Nasceu para a imprensa del corazón quando se casou com Julio Iglesias, em 1971. Aos 75 anos, (que completará no próximo dia 18) Isabel Preysler é há cinco décadas e meia a mulher mais carismática e mediática do jet set espanhol, sendo eleita a mais elegante consecutivamente pelos leitores da revista Hola!, que tem seguido em exclusivo a vida dela.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Mãe dos Filhos Filhos Filho primeiro filho Mario Vargas Llosa Isabel Preysler Espanha Miguel Boyer Julio Iglesias Porcelanosa Eurovisão Carolina do Norte El Hierro Estados Unidos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Isabel Preysler nas capas das revistas há mais de 50 anos