Os 10 vídeos do YouTube mais populares de 2019 em Portugal

Com o final do ano a aproximar-se, o YouTube divulgou a lista dos vídeos mais populares de 2019 em Portugal – uma lista que agrega visualizações a gostos, partilhas e comentários.O resultado permite desenhar um retrato dos utilizadores da plataforma no País, maioritariamente jovens e, acima de tudo, interessados em criadores de conteúdo. Na lista destaca-se a presença de YouTubers profissionais – Angie Costa, Wuant e, na primeira posição, Mafalda Creative –, humoristas – Ricardo Araújo Pereira, Carlos Coutinho Vilhena e Pedro Teixeira da Mota – e vídeos de paródias, que ocupam duas das 10 primeiras posições.Segue, abaixo, a lista completa dos dez vídeos do YouTube mais populares de 2019 em Portugal:10. Miguel Paraíso - "Tou em primeiro"9. João André - 10 COISAS QUE NINGUÉM CONTOU DOS MORANGOS8. Wuant - Temos algo para vos contar7. TVI24 - Joacine Katar Moreira entrevistada por Ricardo Araújo Pereira6. A Escola - EDY | Ep.4 Baile de Finalistas5. Carlos Coutinho Vilhena - o resto da tua vida __ a descoberta (I)4. Pedro Teixeira da Mota - impasse3. Angie Costa - NAMORADO REAGE AO MEU VIDEOCLIPE POLÉMICO2. ON Music - TICOLÉ É MUITO BOM1. Mafalda Creative - Rainha da Net