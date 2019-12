Justin Timberlake pede desculpas à mulher após publicação de fotografias

O cantor e ator Justin Timberlake reagiu às fotografias em que surge a dar a mão a uma colega. No Instagram, pede desculpa à esposa, a atriz Jessica Biel, e à família.

"Afasto-me dos mexericos o máximo que possa, mas pela minha família sinto que é importante abordar rumores recentes que estão a magoar as pessoas que amo", lê-se na publicação. "Há algumas semanas julguei mal as coisas – mas deixem-me ser claro – nada aconteceu entre mim e a minha colega. Bebi demasiado nessa noite e arrependo-me do meu comportamento. Deveria saber. Este não é o exemplo que quero dar ao meu filho. Peço desculpa à minha mulher incrível e família por fazê-los passar por uma situação tão embaraçosa, e estou concentrado em ser o melhor marido e pai que possa ser. Isto não foi isso."





Timberlake foi fotografado a dar as mãos a uma atriz, Alisha Wainwright, enquanto gravavam o filme Palmer em Nova Orleães. As imagens foram publicadas no jornal The Sun.